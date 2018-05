La astucia de Shinsuke Nakamura salió a flote en el pasado WWE SmackDown. Esto luego de que el japonés fingiera estar lesionado para atacar a traición a AJ Styles y así ser quién decida el tipo de combate que tendrán de cara a Money in the Bank .

Por tal razón, Shinsuke Nakamura apareció en esta edición del WWE SmackDown en Massachusetts. Aunque tenía toda la intención de revelar el tipo de lucha que tendrá con AJ Styles , el japonés se hizo de rogar e intentó burlarse del campeón.

Sin embargo, al final, Nakamura terminó por revelar el tipo de combate. Eso sí, antes de se fueron a las manos. Pero quien se llevó la peor parte fue AJ Styles , el campeón de WWE recibió un 'Kinshasa' fuera del ring.

Tras el golpe, Nakamura anunció que su pelea para Money in the Bank sería un Last Man Standing Match. Mientras anunciaba la estipulación, el japonés empezó a contar hasta el diez, en señal de lo que podría pasar en el evento.

Cabe señalar que esta será la cuarta vez que Nakamura y Styles se enfrenten por el título de la WWE . Anteriormente, lucharon en Backlash, Greatest Royal Rumble y WrestleMania 34.