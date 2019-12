'El Rey’ Baron Corbin se pudo salir con la suya en el Smackdown de Carolina del Norte. Y es que luego de varios intentos frustrados, por fin pudo cumplir su objetivo de humillar a Roman Reigns. Para eso, tuvo la ayuda de Dolph Ziggler y de su seguridad.

En la lucha estelar del evento Roman y Ziggler se enfrentaron. Y pesar de que Dolph recibió la ayuda de Corbin, no pudo ganar. El ‘Perro mayor’ se terminó llevando la victoria tras aplicarle una de sus poderosas lanzas. Para mala suerte del exmiembro de The Shield, allí no acabó todo.

Luego del combate, Corbin, su seguridad y Ziggler atacaron a Roman y lograron encadenarlo a una de las esquinas del cuadrilátero, para después humillarlo. Además de golpearlo, otra de las cosas que hicieron fue echarle comida para perros.

Roman ya tendrá la oportunidad de vengarse, pues en el evento TLC, a realizar el domingo 15 de diciembre, se enfrentará al lobo solitario. Es muy probable que Corbin tenga el apoyo de su seguridad y de Ziggler y Roode. Pero con lo que le hicieron a Reigns, es probable que el ‘Perro mayor’ esté endemoniado y con ganas de darle una paliza inolvidable al ‘Rey’.

Así Corbin y Ziggler humillaron a Reigns. (Foto y video: FOX Sports 3)

►¡Le malogró el ‘look’! Mandy Rose le quitó las pestañas postizas a Alexa Bliss durante la pelea que tuvieron en SmackDown [VIDEO]

►Andy Ruiz vs. Joshua EN VIVO ONLINE: fecha, canales, horarios y detalles lo que será la 'Revancha del Año’ en el Arena Diriyah de Arabia Saudita

►¡Lo trató como un niño! Elias le dio una lección a Drake Maverick en el Friday Night SmackDown [VIDEO]

►La ‘Jefa’ no está para juegos: Sasha Banks se vengó de Lacey Evans por lo ocurrido la semana pasada [VIDEO]