No te pierdas Friday Night SmackDown (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) este viernes 9 de junio desde Estados Unidos, que contará con cuatro combates clasificatorios para el próximo Money in the Bank. Consulta los canales de TV y horarios del show aquí. El programa de la WWE, que se espera esté cargado de emociones, arrancará a las 6:00 de la tarde (hora local - 7:00 pm en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de FOX Sports Premium, Star Plus y USA Network para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todas las incidencias en la web. Entérate de todos los detalles del combate de lucha libre en la siguiente nota de Depor.

WWE SmackDown EN VIVO por FOX Sports: hora y transmisión del programa del viernes (Video: Seth Rollins).