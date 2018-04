La WWE realizó esta semana su esperado Shake-Up anual, donde Raw y SmackDown, las principales marcas de la compañía, intercambiaron a varias de sus superestrellas. Esto, con la intención generar nuevas historias en la disputa por sus cinturones.

Si bien ambas marcas de la WWE se desprendieron de varios luchadores, fanáticos y especialistas coinciden en que SmackDown Live se habría llevado la mejor parte en esta nueva edición del Shake-Up.

Pero SmackDown no solo se habría beneficiado por la llegada de estrellas como Asuka, Jeff Hardy y Samoa Joe. La marca azul de la WWE también fue reforzada con varias de las principales figuras de NXT, como Andrade 'Cien' Almas y el grupo Sanity (Eric Young, Alexander Wolfe, Killian Dain).



Llegaron a SmackDown: Asuka, Jeff Hardy, Samoa Joe, Absolution (Mandy Rose y Sonya Deville), The Club (Luke Gallows & Karl Anderson), The Bar (Cesaro & Sheamus), R-Truth, The Miz, Big Cass, SAnitY (Eric Young, Killian Dain y Alexander Wolfe), Andrade 'Cien' Almas y Zelina Vega.

Llegaron a Raw: Jinder Mahal, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Natalya, Tyler Breeze, Fandango, Dolph Ziggler, Bobby Roode, Baron Corbin, Mike Kanellis, Zack Ryder, Mojo Rawley, Chad Gable, The Ascension (Viktor y Konnor), Kevin Owens, Sami Zayn y Drew McIntyre.