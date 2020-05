En el último Friday Night SmackDown, Sonya Deville no solo hizo que Mandy Rose perdiera la oportunidad de estar presente en la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank 2020. También la atacó ferozmente.

Gracias a Sonya, Carmella venció a Mandy, pero Deville aún no estaba contenta, aún quería que su examiga sufra, así que la golpeó brutalmente. La acometida fue tan fuerte que los árbitros y personal de la WWE tuvieron que hacerse presentes para detener a Sonya.

¿Y cómo fue el ataque? Deville primero lanzó a Mandy contra el poste del cuadrilátero y luego contra la escalera metálica. Y después la remató con un fuerte rodillazo en la espalda. Lo más probable es que las dos luchadoras solucionen sus diferencias en un próximo combate.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, en Florida, a puertas cerradas. La WWE no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

