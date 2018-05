A pesar de que su última pelea acabó 'sin resultado' en Backlash, Shinsuke Nakamura tendrá una cuarta oportunidad para arrebatarle el título de WWE a Shinsuke Nakamura (7:00 pm/FOX Sports 3). El show azul se realizará en el Royal Farms Arena en Baltimore.

Al igual que en el RAW de Nueva York, en este SmackDown habrán tres luchas clasificatorias para Money in the Bank, próximo evento de WWE. El primero que saldrá con la intención de estar en el combate por el maletín será Daniel Bryan.

El exgerente de WWE SmackDown batallará contra Rusev por un cupo al Money in the Bank. Otra pelea será la que protagonicen Jeff Hardy y The Miz. Los dos ganadores acompañarán a Finn Bálor y Braun Strowman, triunfadores en RAW.

Por su parte, la división femenina también se prepara para Money in the Bank. Y es que Charlotte Flair enfrentará a Peyton Royce por un lugar en la lucha por el maletín en WWE SmackDown.