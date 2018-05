La WWE viene realizando una espectacular gira por Europa y este martes (7:00 pm/FOX Sports 3) transmitirá una edición especial de SmackDown Live desde el O2 Arena de Londres. En la lucha estelar, AJ Styles chocará ante Shinsuke Nakamura .

A pesar de haber perdido tres oportunidades de quitarle el título mundial de la WWE a AJ Styles, Shinsuke Nakamura saldrá esta noche en busca de una revancha personal. Y este combate servirá para definir las estipulaciones del combate que tendrán el próximo 17 de junio en Money in the Bank.

Este evento también viene generando gran expectativa porque marcará el debut oficial de Andrade Cien Almas en el roster principal de la WWE . El luchador mexicano, quien viene de ser campeón en NXT, hará su aparición junto a Zelina Vega y podría conocer a su primer rival.



Por otro lado, el show azul de la WWE tendrá un combate de equipos entre The New Day (Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods) y The Bar (Sheamus y Cesaro). El team ganador podrá elegir un representante para la lucha de escaleras en Money in the Bank.