WWE SummerSlam 2019: fecha, hora y canal del mayor evento del verano desde Canadá

El SummerSlam 2019, considerando uno de los cuatro eventos más grandes de la WWE , tendrá 10 peleas. En la mayoría de ellas los títulos estarán en juego, y dos serán con estipulación.

SummerSlam 2019 se llevará a cabo en el Scotiabank Arena de Toronto, en Canadá, este domingo 11 de agosto. La transmisión estará a cargo de la señal de Fox Action desde las 6:00 pm (hora peruana). También podrá ser visto a través de WWE Network.

El posible combate estelar de la velada podría ser entre el campeón Brock Lesnar y Seth Rollins. Y es que el 'arquitecto' en lo único que piensa es en recuperar el título universal que le quitó la 'bestia encarnada' en Extreme Rules, cuando canjeó el maletín.

Becky Lynch también estará en el mayor evento del verano y lo hará para enfrentarse a Natalya por el cinturón femenino de Raw. No será una contienda normal. Hay una estipulación: ganará quien haga rendir a la otra luchadora.

Otros de los combates que llama la atención es el que sostendrá Kevin Owens con Shane McMahon. Es la pelea de su vida de Owens, pues si pierde tendrá que abandonar la WWE.

Además, AJ Styles y Ricochet se enfrentarán en este evento. Y es la primera vez que el 'Fenomenal' estará con su equipo The OC (The Original Club), conformado por Luke Gallows y Karl Anderson.

Extreme Rules 2019: horarios para Latinoamérica

•Honduras 5:00 pm

•Guatemala 5:00 pm

•El Salvador 5:00 pm

•Nicaragua 5:00 pm

•México 6:00 pm

•Ecuador 6:00 pm

•Perú 6:00 pm

•Colombia 6:00 pm

•Panamá 6:00 pm

•Bolivia 7:00 pm

•República Dominicana 9:00 pm

•Paraguay 9:00 pm

•Puerto Rico 9:00 pm

•Venezuela 9:00 pm

•Argentina 10:00 pm

•Brasil 10:00 pm

•Chile 10:00 pm

•Uruguay 10:00 pm

Cartelera

1) Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins por el título universal.



2) Becky Lynch (c) vs Natalya por el título femenino de Raw en una lucha por rendición.



3) Bayley (c) vs Ember Moon por el título femenino de SmackDown.



4) Kofi Kingston vs Randy Orton por el título de la WWE.



5) Kevin Owens vs Shane McMahon: si Kevin pierde, dejará la WWE.



6) Finn Bálor vs. Bray Wyatt



7) AJ Styles vs Ricochet por el título de los Estados Unidos.



8) Goldberg vs. Dolph Ziggler.



9) Trish Stratus vs. Charlotte Flair.



10) Drew Gulak (c) vs. Oney Lorcan por el título de peso crucero

