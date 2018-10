WWE Super Show-Down EN VIVO. El Melbourne Cricket Ground albergará este sábado el megaevento que contará con las principales estrellas de RAW y SmackDown. Revisa los horarios y canales de TV para ver toda la cartelera.

El WWE Super Show-Down arrancará este sábado 6 de octubre a las 4:00 am (hora peruana). La señal de televisión que transmitirá el evento para Latinoamérica será FOX Action (184 Movistar - 561 DirecTV - 324 Claro).

WWE Super Show-Down: horarios para Latinoamérica

País Horario Canal Honduras 3:00 am FOX Action Guatemala 3:00 am FOX Action El Salvador 3:00 am FOX Action Nicaragua 3:00 am FOX Action Ecuador 4:00 am FOX Action Perú 4:00 am FOX Action Colombia 4:00 am FOX Action México 4:00 am FOX Action Panamá 4:00 am FOX Action Bolivia 5:00 am FOX Action R. Dominicana 5:00 am FOX Action Paraguay 5:00 am FOX Action Puerto Rico 5:00 am FOX Action Venezuela 5:00 am FOX Action Argentina 6:00 am FOX Action Brasil 6:00 am FOX Action Chile 6:00 am FOX Action Uruguay 6:00 am FOX Action

Luego del exitoso evento en Arabia Saudita, la WWE ofrecerá uno de igual magnitud en Australia. Eso sí, cuatro títulos estarán en juego (el mundial de AJ Styles, el de parejas de The New Day, el femenino de Becky Lynch y el crucero de Cedric Alexander), pero las expectativas estarán plasmadas en los regresos de John Cena, Triple H y The Undertaker.​

Justamente, Triple H y The Undertaker estarán frente a frente por última vez en Australia. Por si fuese poco, Shawn Michaels estará en la esquina del 'Juego' y Kane hará lo propio, apoyando a su 'hermano'.

Asimismo, John Cena formará equipo con Bobby Lashley para enfrentar a Elias y Kevin Owens. Cabe señalar que Ronda Rousey también tendrá acción junto a Nikki y Brie Bella para hacerle frente a The Riott Squad.