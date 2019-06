WWE Super ShowDown: fecha, horarios, canales y cartelera del evento de lucha libre en Arabia Saudita

La WWE celebrará este viernes 7 de junio el evento Super ShowDown en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, en el estadio King Abdullah Sports City. Esta es la tercera vez que la empresa de Vince McMahon realiza un show en el país árabe. Las otras fueron en 2018: el Greatest Royal Rumble y Crown Jewel.



El evento será transmitido por la señal de FOX Premium Action desde las 12 de la tarde (hora peruana). También podrá ser visto por la señal del WWE Network. Hasta el momento, este show contará con una total de nueve peleas, según ha confirmado la misma empresa.

En Super ShowDown, será la primera vez que The Undertaker se enfrente a Goldberg en un escenario de lucha libre. Además, Triple H y Randy Orton volverá a chocar en un episodio más de su extensa rivalidad.

También habrá títulos en juego: Seth Rollins, Kofi Kingston y Finn Bálor deberán defender sus respectivos cinturones; mientras que Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado) deberán encontrar la forma para acabar con Lars Sullivan.

Y el plato de fondo, quizá, es la Batalla Real, pues será la primera vez que participen 50 luchadores.

WWE Super ShowDown: horarios

Perú 12:00 p.m.

Ecuador 12:00 p.m.

Colombia 12:00 p.m.

México 12:00 p.m.

Bolivia 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Venezuela 1:00 p.m.

Argentina 2:00 p.m.

Uruguay 2:00 p.m.

Brasil 2:00 p.m.



WWE Super ShowDown: cartelera



- Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler por el título de la WWE

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título universal

- Finn Bálor vs. Andrade por el título intercontinental

- Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado) vs. Lars Sullivan en un 3-on-1 Handicap Match

- Goldberg vs. The Undertaker

- Triple H vs. Randy Orton​

- Braun Strowman vs. Bobby Lashley

- Roman Reigns vs. Shane McMahon

- Batalla Real de 50 hombres



