Uno de las superestrellas del momento es ‘The Fiend’ Bray Wyatt y, como era de esperarse, la WWE no lo iba a dejar fuera de Survivor Series, evento que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de noviembre en el Allstate Arena de Rosemont, en Illinois.

Luego de vencer a Seth Rollins y arrebatarle el título universal en Crown Jewel, Wyatt se mantuvo en SmackDown y cambió el rojo de su cinturón por el color azul. No tenía rivales enfrente, así que buscó uno: el elegido fue Daniel Bryan, a quien atacó en backstage.

Una semana después, en la última edición del show azul, Wyatt interrumpió a Daniel mientras este hablaba con The Miz. Bray estaba en su forma normal e invitó al ‘barbudo’ a su 'Firefly fun house’. Brayn le digo que no y que lo que realmente quería era pelear con él.

“No, yo no voy a ir a jugar contigo y con tus marionetas. Tu tratas de manipular a todos, pero yo no soy una marioneta. Si quieres pelear, peleemos, pero si lo vamos a hacer, será por el cinturón universal. ¿Qué dices, Bray?”. El demonio no dudó en aceptar. Ambos se verán las caras en Survivor Series.

