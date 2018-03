Ronda Rousey podrá haber sido la mujer más letal en la UFC, pero no tiene esta distinción ahora que está en la WWE. Sin ningún reparo, ha hecho enemistad con las dos personas más influyentes de la compañía a solo semanas de WrestleMania 34.



Es justamente este tema el que le preocupa a The Miz , quien decidió darle un consejo. El luchador fue captado por las cámaras de TMZ cuando paseaba con su esposa, Maryse.



"Creo que ha tenido una buena acogida, una excelente reacción del público que, en el fondo, es de lo que se trata. Sin embargo, pienso que se está metiendo con la gente equivocada al buscar problemas con Stephanie McMahon y Triple H", señaló el campeón intercontinental.



Su preocupación va en especial por el hecho de que WrestleMania 34 está muy cerca. El próximo 8 de abril, Ronda Rousey hará dupla con Kurt Angle para enfrentar a 'La Autoridad'.



The Miz también tiene que prepararse. Tendrá que defender el título de la WWE en una triple amenaza ante Finn Bálor y a Seth Rollins.