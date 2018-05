Una situación atípica se vivió en el WWE SmackDown de Londres de cara a Money in the Bank . Y es que se tuvo un combate en parejas para clasificar a la lucha del maletín del próximo 19 de junio en Chicago.

Por un lado, The New Day , conformado por Xavier Woods y Big E; por el otro, Cesaro y Sheamus. Una rivalidad que tomó forma luego del traspaso de 'The Bar' a SmackDown tras el Shake-Up, el Draft de WWE .



Al ser Xavier Woods y Big E los luchadores legales, Kofi Kingston se quedó en las faldas del ring para apoyar a sus compañeros. Por momentos, el combate fue dominado por ambas facciones, pero al final The New Day se llevó la victoria.

Después de que Big E atacara a Sheamus afuera del ring, Xavier Woods aprovechó la soledad de Cesaro y se lanzó desde la tercera cuerda. El integrante de The New Day le aplicó un 'súper codazo' al suizo y le dio la victoria a su equipo en WWE SamckDown.

De esta manera, The New Day deberá decidir a qué integrante elegirá para representarlos en el combate por el maletín en Money in the Bank, próximo evento de WWE .