Aunque pasen los años, The Rock seguirá siendo uno de los luchadores más recordados de WWE . El talento en el cuadrilátero y la habilidad con el micrófono fueron sus pilares para transcender en la empresa durante la Attitude Era.

Si bien abandonó la WWE en 2003 para enfocarse en su carrera como actor, The Rock siempre se ha dado un tiempo para realizar alguna aparición esporádica. La última presencia del excampeón fue en WrestleMania 32 en 2016.

¿Con 46 años, aún hay opción de que The Rock regrese? Según David Meltzer, periodista especializado, las posibilidades de que el excampeón de WWE vuelva son mínimas debido a su apretada agenda y edad.

" The Rock se lastimó el año pasado. Él se lesionó el tendón de la corva, un desgarro de las fibras de uno de los músculos de la parte posterior del muslo. No era la primera vez que ocurría, y cuando te pasa muchas veces probablemente no es una buena idea forzar, especialmente a medida que te haces mayor" , declaró.

Cabe señalar que la WWE tenía pensado que The Rock esté en WrestleMania 34, siendo compañero de Ronda Rousey, pero no pudo aparecer por sus proyectos. Todo hace indicar que el excampeón ya se habría retirado de manera no oficial.