Las sillas volarán, las mesas se romperán y los luchadores caerán desde lo alto de las escaleras. Todo esto promete WWE TLC 2018, el último evento del año de la empresa de Vince McMahon. Lo mejor, sin duda, es la cartelera

El combate entre Daniel Bryan y AJ Styles se perfila para ser uno de los mejores del año. Styles quiere recuperar su cinturón, tras perderlo con Bryan en los días previos a Suvivor Series. La 'Barba', convertido ahora en el antagonista de la historia, no se la dejará fácil.

Otra pelea que apunta a llevarse los flashes de la noche es el protagonizado por los excompañeros de equipo Seth Rollins y Dean Ambrose. El lunático traicionó al arquitecto y ahora busca arrebatarle el título. Pero Rollins no tiene en sus planes perder ante su examigo, menos su campeonato intercontinental.

Una pelea que sorprende y que tal vez se convierta en la lucha estelar de la noche sea la de Becky Lynch, Charlotte Flair y Asuka. Durante las últimas semanas la rivalidad de ellas ha liderado SmackDown y ahora podrán demostrar de lo que son capaces en una batalla con sillas, escaleras y mesas, en donde el título de The Man, como se hace llamar Lynch, estará en juego.

En tanto, la campeona de RAW Ronda Rousey defenderá su cinturón ante Nia Jax, quien tendrá el apoyo de Tamina. Y Rey Misterio buscará saldar cuentas con Randy Orton, al igual que Natalya y Ruby Riott.

Además, Finn Balor enfrentará a Drew McIntyre, y Elias tratará de vencer a Bobby Lashley. En esta última pelea una guitarra estará colgada encima del cuadrilátero y podrán usarla como arma.



El gigante Braun Strowman también tendrá su combate. Será contra Baron Corbin. Esta lucha tiene estipulaciones: si Strowman ganá podrá enfrentarse a Brock Lestar por el Campeonato Universal de la WWE en Royal Rumble 2019. Pero si Corbin se queda con la victoria será gerente general de RAW de manera permanente. Si el lobo solitario pierde, dejará el cargo de gerente interino que actualmente posee.

En otras peleas, The Bar (Cesaro y Sheamus) defenderá el campeonato en parejas de SmackDown ante The New Day (Big E, Kofi Kingston o Xavier Woods) y The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso); y Buddy Murphy buscará retener el campeonato peso crucero en su pelea contra Cedric Alexander.

Por último, se desarrollará la final de Mixed Match Challenge entre Fabulous Truth (R-Truth & Carmella) y Mahalicia (Jinder Mahal & Alicia Fox). Estos últimos tendrán en la esquina a The Singh Brothers.