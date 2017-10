Triple H se ha caracterizado por siempre ser un hombre calculador. Es por ello que cuando se muestra relajado, es casi como una revelación para cualquiera de sus seguidores en la WWE. Quienes asistieron al evento en vivo en Chile fueron los elegidos para ver esta faceta del luchador.

Tras vencer a Rusev, 'The Game' decidió festejar al mismo estilo que The New Day. Ellos, junto a sus trompetas, tocaron para que el excampeón de la WWE muestre sus dotes para el baile.

wwe (WWE)

Para sorpresa de todos, Triple H se animó a hacer un 'twerking' en pleno ring. Esto sorprendió a su esposa, Stephanie McMahon y a The Rock, quienes comentaron sobre el suceso en Twitter.

Sin embargo, 'El asesino cerebral' no se quedó en eso y luego limpió la casa. Así demostró que, a pesar de la buena onda en el cuadrilátero, todos son sus enemigos.