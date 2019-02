Se va: luchador de WWE se cansó de no ser tomado en cuenta y ha pedido la anulación de su contrato

Con los nuevos ingresos de peleadores de NXT a los programas principales de WWE , Raw y SmackDown, las oportunidades para que otros luchadores tengan protagonismo van a disminuir. Además, a algunos no les gusta cómo la empresa está manejando sus personajes. Uno de ellos es Dean Ambrose quien se irá en abril y otro, recientemente, acaba de pedir la rescisión de su contrato.

Se trata de Tye Dillinger , quien mediante su cuenta de Instagram anunció que se quiere alejar de la empresa. "Antes de que comiencen con los rumores, quiero poner las cosas en orden. Esta noche (del martes 19) he solicitado mi liberación a WWE", escribió el '10 Perfecto'.

Y añadió: "En los últimos cinco años y medio, he visto y hecho algunas cosas increíbles. Cosas de las que me siento orgulloso y que nunca olvidaré. Me he encontrado y he trabajado con algunos de los mejores talentos de esta tierra y ha sido todo un placer hacerlo".

"Pero en estos momentos, siento que está decisión, por lo más difícil que sea, es lo mejor para mí y para la WWE. Deseo continuar creciendo y ofrecer un gran show a aquellos que me pagan. A toda la empresa le deseo lo mejor y les doy las gracias desde el fondo de mi corazón", concluyó.



Dillinger trabajo con la WWE, en un principio, desde el 2006 hasta el 2009. Luego volvió en el 2013, pero a NXT. En 2017 debutó en el elenco principal. Sin embargo, no ha podido destacar. La última vez que se le vio en un programa televisado fue en septiembre del año pasado cuando enfrentó a Shinsuke Nakamura.



Después sufrió una lesión que lo mandó al quirófano. Regresó en febrero en un show en vivo, pero no ha aparecido ni en Raw ni en SmackDown. Y, hasta donde se sabe, no hay historias para él.