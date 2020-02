Su paso por el elenco principal de la WWE, fue un fracaso. Tyler Breeze no pudo triunfar. Los creativos no manejaron bien su personaje y después lo unieron a Fandango -otro luchador que fue desperdiciado-. El dúo tampoco funcionó. Tras la lesión de su compañero, Breeze se quedó solo. Luchaba en ‘dark matches’ pero no aparecía en los shows principales, hasta que se cansó y volvió a NXT.

Fue en el show amarillo, en donde el luchador se ganó un público, que fue perdiendo poco a poco debido a sus contantes derrotas en Raw y en SmackDown. Era el momento de regresar, de refrescar su personaje y así lo hizo.

“En redes sociales querían que fuese el Breeze que conocieron antes de ascender al roster principal. Estaba pasando por muchas cosas. No estaba en mi mejor momento y en mayo (del año pasado) fue cuando todo llegó a su punto crítico. Solo dije que tenía que cambiar mi vida porque no era feliz (en el elenco principal de la WWE)”, declaró Tyler en una entrevista con Chris Van Vliet.

“Pero nadie podía cambiar lo que me estaba pasando, excepto Vince, así que me dirigí a él y le comenté: ‘Mira, no he estado haciendo nada. No estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Fandango no tiene previsto volver pronto. Si no me necesitas, puedo ir a NXT y hacer algo mejor, y demostrar que en un futuro me necesitaras. Si no, me terminaré marchando porque simplemente no estoy disfrutando lo que hago’. Entonces, él me contestó: ‘Prefiero tenerte en NXT’”.

Y así fue como Tyler Breeze regresó al show amarillo el 22 de mayo del año pasado. Volvió a hacer equipo con Fandango, pero este otra vez se lesionó. Ahora, Breeze también está luchando en 205 Live.

MÁS NOTICIAS