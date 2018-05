Según Sami Zayn , Bobby Lashley tiene un pasado oscuro. Es por ello que este lunes 21 de mayo (7:00 pm, vía Fox Sports 2), tendrá como invitadas especiales a las hermanas del moreno. Así, espera descubrir los secretos del luchador de la WWE .

Roman Reigns también tendrá un segmento especial junto a Jinder Mahal, en especial luego del enfrentamiento que tuvieron la semana pasada. Ambos están fuera de la lucha de escalera de Money in The Bank, pero puede que se pacte una pelea entre ellos en ese mismo evento.



La rama femenina también está enfocada en el próximo evento de la WWE. Ember Moon, Charlotte Flair, Alexa Bliss y Becky Lynch intentarán conseguir los dos últimos cupos.



Seth Rollins volverá a poner su campeonato Intercontinental en juego, pero aún no conoce a su rival. Finn Bálor, Mojo Rawley y Kevin Owens han intentado robarle el cinturón, pero puede haber una sorpresa.