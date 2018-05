Roman Reings es fiel seguidor del dicho "Si te caes siete veces, levántate ocho". Es por ello que este lunes 7 de mayo (7:00 pm, vía Fox Sports 2), el luchador buscará una nueva oportunidad para retar a Brock Lesnar y convertirse en campeón de la WWE.

Este pedido llega a un día de vencer a Samoa Joe, en Backlash. Roman Reings se impuso ante el exluchador de NXT y se confirmó como el primero en línea para enfrentar a Brock Lesnar. Ahora le falta que este acepte el reto.



Asimismo, esta noche se confirmarán las primeras peleas de Money in The Bank. The Miz ya anunció su interés, pero aún falta conocer el nombre de los otros 29 luchadores.



Kevin Owens y Sami Zayn podrían anunciarse, pero primero tienen que arreglar sus asuntos. El pasado domingo perdieron ante Braun Strowman y Sami Zayn, por lo que podrían pedir una revancha.