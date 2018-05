Seth Rollins tiene poco más dos meses con el título intercontinental y ha demostrado que puede defenderlo sin ningún problema alrededor del mundo, en cada evento de la WWE . Esta noche (7:00 pm / Fox 2) volverá a demostrarlo, ante Jinder Mahal .

A solo semanas de Money in The Bank, Seth Rollins empieza una nueva rivalidad. Jinder Mahal tentará nuevamente un título en la WWE y el próximo 17 de junio podría lograrlo.



Las mujeres de Raw también están enfocadas en el próximo megaevento de la WWE . Tendrán una última oportunidad para conseguir un cupo en la lucha de escaleras por el maletín de Money in The Bank. Dana Brooke, Mickie James, Sarah Logan, Ruby Riott, Sasha Banks, Liv Morgan y Bayley se enfrentarán en un Gaunlet Match.



Nia Jax y Ronda Rousey también tendrán un segmento especial. La pelea por el título femenino ha despertado mucho interés en los fanáticos de la WWE , en especial porque la rubia podría conseguir su primer cinturón en la compañía.



Braun Strowman también quiere callar a sus detractores y demostrar que es uno de los más letales en la lucha masculina. El objetivo es volver a tener un título en la WWE y el maletín le daría dicha posibilidad.