Seth Rollins ganó el título intercontinental hace poco más de un mes, y no hay ocasión en la que no lo ponga en disputa. Este lunes 14 de mayo (8:0 pm, vía Fox Sports 2) no es la excepción pues enfrentará a Kevin Owens en medio de la gira europea de la WWE .

Desde Londres, Seth Rollins chocará con el canadiense, luego de que este respondiera a su reto abierto. El 'Arquitecto' espera seguir con la buena racha, en especial porque Europa es el cuarto continente en el que defiende el cinturón.



Este evento también es importante por las clasificaciones a Money in The Bank. Hasta el momento, Braun Strowman y Finn Bálor son los únicos de Raw que se han confirmado, por lo que Kurt Angle podría hacer más anuncios.



Por su parte, Roman Reigns sigue intentado conseguir el título de la WWE . Sin embargo, Jinder Mahal podría ser un impedimento. Hoy se define el futuro del excompañero de Seth Rollins .