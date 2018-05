A veces, la desgracia de uno es la felicidad del otro. Tras la repentina lesión de Big Cass, Daniel Bryan y Jeff Hardy tienen una chance de conseguir un lugar en Money in The Bank . Este martes 22 de mayo (7:00 pm, vía Fox Sports 3) pelearán por participar en el evento de la WWE .

Debido a una lesión en la rodilla, Big Cass está de baja en Money in The Bank y ha dejado el camino libre para Daniel Bryan y Jeff Hardy . El ganador de esta noche, enfrentará la próxima semana a Samoa por un cupo en el show de la WWE .



Por otro lado, The New Day será parte de la nueva edición de Miz Tv en SmackDown Live. Ahí, se confirmará qué miembros del equipo participará en el combate de escaleras de Money in The Bank .



Y, siguiendo la línea de Money in The Bank , también habrá dos combates clasificatorios en la rama femenina. Billie Kay y Lana se jugarán el primer puesto, mientras que Sonya Deville tendrá una nueva oportunidad ante Naomi.