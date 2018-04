The Miz fue uno de los luchadores afectados por el WWE Superstar Shake-Up. Es por ello que esta noche (8:00 pm, vía Fox Sports 3) tendrá a Daniel Bryan en su conocido segmento.

A pesar de que en el papel Daniel Bryan está como invitado en Miz TV, es posible que se pacte una pelea para Backlash. El próximo mega evento de la WWE se llevará a cabo el 6 de mayo en Nueva Jersey.



Justamente es por este show de la WWE que Carmella y Charlotte Flair firmarán el contrato de su pelea titular. La primera canjeó el maletín de Money in The Bank y le arrebató a 'The Queen' el cinturón.



Asimismo, esta noche se llevará a cabo el debut de Asuka en SmackDown. Hará dupla con Becky Lynch para enfrentar a Billie Kay y Peyton Royce.