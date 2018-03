Daniel Bryan no podía con la emoción tras recibir el alta médica. Sin embargo, Kevin Owens y Sami Zayn le dejaron muy en claro que su regreso a la WWE no sería tan fácil. Es por ello que esta noche EN VIVO ONLINE (7:00 pm, vía Fox 3), el comisionado de SmackDown buscará la revancha.

Fue debido a esta polémica que ambos atacantes fueron despedidos de la WWE, pero no por ello estaría ausentes del show. Daniel Bryan, quien tuvo que salir en camilla, hará un anuncio importante que podría involucrar una nueva pelea añadida a WrestleMania 34.



Por otra parte, Shinsuke Nakamura luchará contra Shelton Benjamin en un combate individual. Le servirá como preparación para el próximo 8 de abril, cuando peleará con AJ Styles por el título mundial.



Quien también tendrá una dura noche será Charlotte Flair, quien chocará con Natalya. Sin embargo, la atención estará en Carmella, quien ya ha amenazado con usar el maletín de Money in The Bank para hacerse con el campeonato de mujeres de SmackDown Live.



Finalmente, The New Day se enfrentará a The Bludgeon Brothers. Será un combate por equipos y es probable que se resuelva la incógnita sobre el campeonato por parejas de la marca azul.