El WWE SmackDown de esta semana se realizará en el Bon Secours Wellness Arena de Greenville en Carolina del Sur. Este show azul será el último antes de SummerSlam 2018 y tendrá a AJ Styles como figura esencial (7:00 pm/FOX Sports 3).

El campeón de WWE estará presente en el SmackDown para volver a tomar el micrófono y dedicarle unas palabras a Samoa Joe, su rival en SummerSlam 2018. Además, The New Day, los flamantes retadores a los títulos en pareja, también tendrán acción.



El carismático grupo se enfrentará a Sanity para así llegar de la mejor manera a su duelo de este domingo, ante The Bludgeon Brothers. Por otro lado, Aiden English, luego de costarle la victoria a Lana y Rusev, chocará contra Andrade 'Cien' Almas.

Cabe señalar que Paige confirmó que Mandy Rose y Sonya Deville tendrán una oportunidad de mostrarse en SmackDown. Esto luego de constantes reclamos de las dos luchadores mediante las redes sociales.