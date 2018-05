YouTube VIRAL. Cuando Conor McGregor ingresa a la jaula, se transforma en otra persona. Ya sea que se trate de una pelea oficial o un simple entrenamiento, el irlandés no muestra piedad de quien sea su rival. Esto se hizo evidente en uno de su más recientes entrenamientos para regresar a la UFC.



En YouTube ha aparecido un video en el que se ve a Conor McGregor practicando en un gimnasio de Europa. En él, se lo ve junto a un compañero, a quien masacra sin problemas.



Para suerte del joven, Conor McGregor no llegó a conectar ningún golpe letal a su cuerpo. El exampeón de peso ligero de UFC está en una intensa rutina para volver al octágono.



Su última pelea fue en noviembre del 2016, justamente cuando ganó dicho título. Sin embargo, en el UFC 223 lo perdió por no defenderlo a tiempo.



Esta es la primera vez que se ve a Conor McGregor entrenando luego del ataque a un bus de la UFC. Fue justamente un día antes de la pelea por el campeonato vacante que solía pertenecerle, video que también se hizo viral en YouTube.