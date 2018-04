YouTube VIRAL. Confiarse en una pelea de MMA puede ser igual de letal que no prepararse adecuadamente. Un ejemplo de ello se dio el pasado sábado, en el evento Grand Rapids, en Michigan.



Alexander Trevino no tuvo problemas para someter a Zack Shaw en la categoría de peso ligero. Sin embargo, se confió y terminó siendo noqueado. El video de su derrota se ha hecho viral en YouTube.



Trevino lo consiguió al acorralar a su rival. este trató de escapar, pero un derribo y una pequeña combinación de golpes a la cara lo dejaron inconsciente en la jaula de MMA. El réferi tuvo que terminar el encuentro.



Shaw estuvo inerte durante varios segundos. El personal médico tuvo que acercarse pues este no reaccionaba. Felizmente, reaccionó y se confirmó que tiene lesiones menores.



Con esta victoria, Trevino tiene un récord de 8-7. Sin duda, esta victoria ha sido la más aclamada de su carrera gracias a YouTube.