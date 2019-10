Deportistas peruanos excluidos del PAD señalan que carta del presidente del IPD carece de validez legal

Parecía ser una luz de esperanza, pero fueron los mismos deportistas los que informaron que la carta emitida por el IPD solicitando que se les reponga al PAD de forma inmediata, no tiene sustento legal. Camila Valle, Paola Mautino y Javier Mc Farlane alzaron su voz, en representación de todos sus colegas, y hablaron de la decisión de Sebastián Suito, a quien le piden presencia en el directorio de dicho ente.

Fue Camila Valle quien informó que la carta solicitando reposición inmediata, enviada por el IPD, "no es una solución. La carta no es una solución ya que no es legalmente correcto. No tiene una base legal que la respalde, por lo tanto no procede", dijo.

Recordemos que ante el retiro de 147 deportista del Programa de Apoyo al Deportista, el IPD envió una carta rechazando la decisión y anunciando que "ha tomado la decisión de declarar la nulidad de la medida (...) y ordenar su inmediata reposición al PAD debido a que se ha vulnerado el interés público del deportista".

Sin embargo, esta carta no cuenta con la firma del presidente del IPD y, por el contrario, ha sido enviada por la oficina de comunicaciones del ente gubernamental que rige sobre el deporte peruano.

Ante esta situación incómoda que viven los deportistas peruanos, Mc Farlane, Valle y Mautino anunciaron la creación de la Asociación de Deportistas del Perú y piden tener voz en el directorio del IPD.

"Es un conjunto de deportistas que se unieron para tener un asiento en el directorio. Ya se procedió a empezar a crearla y va ser inscrita en registros públicos. La idea es que podamos tener un lugar en el directorio y tomar decisiones conjuntas con el presidente del IPD. Queremos que se escuche nuestra voz", señaló Camila Valle.