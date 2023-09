Este domingo 17 de septiembre se llevará a cabo el GP de Singapur, como parte del calendario 2023 de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen buscará una nueva victoria en el Circuito Urbano Marina Bay y buscará consolidar su marcada superioridad sobre su compañero de equipo, Sergio ‘Checo’ Pérez. Consulta los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas la carrera.

¿A qué hora empieza el GP de Singapur 2023?

El GP de Singapur es otra de las carreras de la Formula 1 en donde los espectadores de Latinoamérica deberán levantarse a primera hora del domingo para poder verlo. Desde México, la hora de inicio será 6:00 a.m.; en Perú y Colombia podrás verlo desde las 7:00 a.m.; en Argentina inicia desde las 9:00 a.m. Para los espectadores de España, que siguen de cerca a Fernando Alonso y Carlos Sainz, la F1 inicia a las 2:00 p.m.

¿En qué canal ver el GP de Singapur 2023?

Para ver este evento del GP de Singapur 2023 tienes varias opciones. En México podrás seguirlo mediante Fox Sports Premium, en España a través de DAZN y en el resto de Latinoamérica podrás mirarlo por la señal de ESPN. Recuerda que si cuentas con suscripción de Star+ podrás disfrutar de esta carrera de la Formula 1.

Previa del GP de Singapur

Red Bull tiene una primera posibilidad de ganar en Fórmula 1 un segundo título consecutivo en el Mundial de constructores este fin de semana en Singapur, en el “peligroso” trazado urbano de Marina Bay, escenario de la decimoquinta manga de la temporada.

No hay ninguna duda de que será de nuevo campeón del mundo esta temporada, pues la escudería austríaca (583 puntos en la general) tiene ya una primera bola de partido a ocho mangas del final.

Pero para llegar a ello, necesita que sus pilotos Max Verstappen, sólido líder en el campeonato de pilotos, y Sergio Pérez, segundo en la general, terminen en las dos primeras plazas al término del Gran Premio del domingo.

Al mismo tiempo, si Mercedes, segundo del campeonato (273 puntos), no marca ningún punto (o uno solo si Red Bull recupera también el punto de mejor tiempo), el equipo será entonces declarado campeón por sexta vez en su historia.