Este será tu segundo Dakar, ¿cómo te has venido preparando para la competencia?

Deportivamente estoy preparado y mi preparación personal también es entrenamiento físico, hago funcional y además gimnasio casi todos los días, entonces me siento preparado para este reto.

Este ha sido un año muy activo a nivel profesional...

Efectivamente. Competí en el campeonato europeo y además estuve corriendo el campeonato nacional de Cross Country, el Campeonato Nacional Saudí y el Campeonato Nacional de Qatar, todos estos de Cross Country. Este es el año que más carreras he tenido y el Dakar es como la prueba final de todo el esfuerzo que he venido haciendo este año.

¿Cómo es tu relación con tu piloto, Andrea Lafarja?

Buenísima. Ella es una piloto bastante conocida a nivel sudamericano. Estamos muy felices de participar juntos, es un reto super complicado y es esencial llevarnos bien y saber trabajarlo en equipo para poder superarlo.

¿Qué características debe tener un buen copiloto de Dakar?

Definitivamente debe tener bastante físico, saber navegar, saber tener paciencia y soportar presión. Vamos a tener que estar recorriendo 10 mil kilómetros en 15 días entonces se nos va a requerir bastante esfuerzo físico y estar listo para solucionar cualquier problema o eventualidad. Por ejemplo, cambiar llantas, solucionar o reparar el auto, perdernos en el desierto y saber cómo llegar al punto exacto. Además, vamos a manejar de día y de noche, a veces de madrugada y todo eso es básico de copiloto, saber un poco de todo y estar listo para el “maltrato” que se viene.

Esta vez será en el desierto de Arabia Saudita, un relieve un poco complicado...

Sí. Es un terreno bastante complicado, son dunas, mucha arena, un terreno duro, bastante rápido. Pero considero yo que no hay nada como el desierto peruano, entonces, creo yo, que al ser peruano tengo bastante ventaja contra varios de los otros participantes. En realidad, entrenar en Perú es un plus que no muchos lo pueden tener, solo los que han corrido Dakars anteriores.

Ya conoces este país por el campeonato XC Rally Aseer, el cual estuviste en el podio, ¿cómo fue esa experiencia?

El país sí lo conozco bastante. He tenido la suerte de correr casi todas las ciudades donde se van a dar las pruebas del rally Dakar, hemos corrido todo el Campeonato Sudair, conocemos las ciudades principales y además ya sabemos a qué dificultades nos estamos enfrentando. La verdad yo creo que nos va a ir super bien y las experiencias que yo he tenido en este campeonato han sido muy buenas y me han servido bastante para las pruebas que se nos vienen.

Esta edición tendrá la ruta más larga en toda la historia del Dakar...

Sí, por eso han dado 2 días adicionales. Vamos a tener 17 días de carrera. Un día de descanso y un día de prólogo y luego 15 días de carrera continua. Se sabe que la primera semana será una etapa muy rápida, ligera de navegación y la segunda semana sí va a ser una semana filtro, donde la navegación va a ser bien complicada.

¿En cuál categoría participarás?

Vamos a participar en la categoría máxima. Esta es una categoría nueva que se llama T1+, actualmente es la categoría máxima en cuanto al Cross Country. Soy el primer peruano en la historia del automovilismo peruano que va a participar en esta categoría y ,obviamente, nos enfrentamos contra pilotos de alta talla, incluso que, en algún momento, fueron mis ídolos, hoy en día corro contra ellos y la verdad que es un sueño.

¿Cuál es la diferencia que tiene con el T1?

La diferencia con la categoría anterior es que ahora tenemos más recorrido de suspensión y llantas más grandes. Para poder llevar estas llantas más grandes, también tenemos derecho a utilizar un motor más grande y por eso es que ahora es la categoría máxima.

¿Alguna vez te has proyectado compitiendo en el Dakar como piloto?

De todas maneras me lo he proyectado. También es un sueño pendiente, pero bueno, el presupuesto ya es otro. De todas maneras, no lo descarto, pero sí lo veo un poco lejos, pero nada, primero voy a aprovechar todas las oportunidades que se me presenten para competir. Siempre y cuando esté presente en el Dakar ya sea de piloto o copiloto, lo voy a disfrutar al máximo.

A parte del Dakar, ¿qué trae el 2023?

Este año, a nivel deportivo ha sido uno de mis mejores años a nivel mundial. Nacionalmente, soy campeón nacional de Cross Country, he podido correr fechas de Drift muy importantes también, he apoyado equipos grandes de rally. He dado cursos y capacitaciones de manejos a gente amateur que quiere ingresar al deporte, y bueno, para el 2023 planeo hacer mucho más grande esto. Mi meta y mi objetivo son impulsar el deporte automotor a nivel nacional, este año ya se logró bastante, pero en el 2023 planeo hacerlo más fuerte.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.