Enduro Series: Tercera edición del 2021 se llevó a cabo en el Morro Solar de Chorrillos

El último sábado 4 de diciembre, se llevó a cabo la tercera y última edición del año del Enduro Series, competencia internacional de ciclismo de montaña que llegó al Perú y revolucionó el circuito de los amantes de las bicicletas. La competencia se llevó a cabo en el Morro Solar de Chorrillos y se registraron más de 300 competidores, entre hombres y mujeres, que demostraron su destreza y capacidad para superar los obstáculos del circuito.

Diferentes equipos se hicieron presentes, entre ellos estuvo el team Oxford Perú representado por Renzo Galesio, Luis Fernando Bermudez y Gabriel Lazo, este último con tan solo 16 años fue una de las revelaciones de la categoría juvenil.

Conversamos con Renzo Galesio sobre su experiencia en esta edición del Enduro. “Ha sido una fecha bastante dura por eso no me he desesperado y he mantenido la calma en todo momento, es muy importante conocer los límites de cada uno para poder superar el circuito con seguridad. Seguiré trabajando para los torneos que se vienen el 2022″, comentó el ciclista.

Participar en una de estas competencias requiere de mucha preparación física previa para desarrollar la resistencia necesaria, además de una alimentación adecuada, Luis Fernando Bermudez ciclista de montaña, ha participado en todas las ediciones del Enduro Series 2021 y nos contó sobre su preparación para cada circuito. “He tenido una preparación bastante exigente para llegar en buen nivel a cada edición de esta competencia, vengo entrenando de 4 a 5 veces por semana aquí en el morro, llevando una buena alimentación y un buen mantenimiento a la bicicleta que es súper importante. He trabajado mucho en el pedaleo para las subidas que son bastante complejas”, agregó Luis Fernando.

Durante esta edición del Enduro Series la marca Oxford Store acompañó a sus representantes y Daniel Balarezo, gerente comercial de la marca, recibió a los riders al final del circuito. Por ello, conversamos con él sobre la importancia de estas competencias para el crecimiento de este deporte y la apuesta de la marca por seguir apoyando estos eventos para el próximo año. “Es bastante importante la continuidad con que se realizan estos eventos porque nos acercan a los usuarios y nos permite conocer sus necesidades, hemos estado presentes en todas las ediciones del Enduro en lo que va del año y en otras competencias como el Rally Pachacamac - Totoritas y otros de BMX. Para el 2022 seguiremos apostando por eventos de la categoría bicicletas”, sostuvo Balarezo.

El gerente comercial de Oxford Store también resaltó que se ha visto un incremento de deportistas que se han sumado a esta disciplina y que este se dio con mayor notoriedad durante la pandemia. “Vimos un incremento de ciclistas de montaña considerable durante la pandemia y en la actualidad eso se ha consolidado, porque las personas han tomado conciencia que el deporte genera experiencias diferentes acercándonos al medio ambiente y a un estilo de vida saludable”.

Es importante resaltar que los miembros del team Oxford tienen un servicio técnico completo en los talleres especializados de la marca, esto permite mantener sus bicicletas siempre puestas a punto para ingresar a cualquier circuito.