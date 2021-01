Luego de ganar la etapa inaugural del Dakar 2021, Carlos Sainz ha tenido más de un problema en Arabia Saudita. En especial, con la navegación, pues este jueves volvió a tener inconvenientes y se retrasó en la Etapa 5.

Una situación que incomodó al español, quien no se quedó callado y criticó a la organización. Y es que el ‘Matador’ considera que las extremas dificultades de la navegación están desvirtuando la carrera.

“Creo que lo tenemos que mirar, porque esto se está volviendo más un gymkana que un rally. He hecho catorce ediciones del Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally. A mi no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora”, aseguró.

Sainz criticó que esta situación convierte el Dakar más en una cuestión de azar que de manejo. “Es una lotería, se trata de encontrar un pequeño resquicio.”, agregó.

Sus declaraciones solo confirman las advertencias que hizo David Castera, directo del Dakar, sobre esta edición, donde la navegación iba a ser protagonista. Lo que iba a generar que los pilotos no tengan otra opción que reducir la velocidad para ser más competitivos.

“Está claro que no lo hemos sabido interpretar, igual que nosotros otra gente. No es que no sepamos navegar con un rumbo, porque en las dunas no nos perdemos, es en los caminos, es seguir un rumbo medio y que salgan cruces”, sostuvo Sainz.

“No me gusta este tipo de carreras, porque prima más el copilotaje, el ir despacio para entender un cruce (...) No es cuestión de que me vaya peor, es que la sensación de tener que ir a dos por hora para encontrar un camino que casi no se ve cuando antes esos sitios eran especialmente señalados... Ahora es otra filosofía. Tienes que entenderla y acertar”, concluyó el último ganador del Dakar en la categoría coches.