¡La Fórmula 1 no se detiene! El Gran Premio de Bélgica 2023 se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 30 de julio en el circuito más largo de todo el campeonato, Spa-Francorchamps (7 km). El evento deportivo está programado para arrancar desde las 7:55 a.m. (horario en Perú, 9:55 a.m. en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de Star Plus, ESPN, Fox Sports, Movistar y DAZN. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias más importantes. Red Bull, de momento, continúa siendo inalcanzable en carrera. Veremos qué sucede en Bélgica.

El GP de Bélgica 2023 se realizará este domingo 30 de julio. (Video: Fórmula 1)