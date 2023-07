¡Continúa la Fórmula 1! El Gran Premio de Gran Bretaña 2023 se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 9 de julio, en el circuito de Silverstone. Max Verstappen, quien viene de ganar el GP de Austria, es uno de los candidatos a quedarse con la competición en el Reino Unido. Los aficionados del automovilismo podrán seguir el evento deportivo desde las 8:00 a.m. (horario en México, 9:00 a.m. en Perú). Asimismo, será transmitido a través de las señales de Fox Sports Premium, ESPN, Star Plus y DAZN. Recuerda que también podrás seguir la carrera en la web de Depor. No hay forma de que te lo pierdas.





VIDEO RECOMENDADO

Este domingo se vivirá el GP de Gran Bretaña 2023 de la Fórmula 1. (Video: F1)