¡A correr! Este domingo 26 de mayo se llevará a cabo el Gran Premio de Mónaco 2024 EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE desde el legendario Circuito de Montecarlo, situado en Mónaco, la capital del Principado, en la Costa Azul, uno de los lugares más turísticos del Mediterráneo. Este nuevo GP de la Fórmula 1 promete ser un espectáculo, especialmente después del último evento en Emilia Romagna, donde Max Verstappen demostró su dominio al recuperar el podio, con Lando Norris en el segundo lugar y Charles Leclerc en el tercer puesto. Ahora, en la carrera de Mónaco, podrás sintonizarla desde las 8:00 a.m. (hora de Perú) de manera GRATUITA a través de ESPN y STAR PLUS para toda Latinoamérica. Aquí te proporcionamos todos los detalles sobre los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas ningún momento emocionante.





GP de Mónaco: minuto a minuto





La previa del GP de Mónaco 2024

En la última carrera celebrada en Italia, Max Verstappen, de 26 años, demostró su destreza al conseguir su quinta victoria de la temporada en Imola el pasado domingo. No obstante, su triunfo estuvo lejos de ser fácil, ya que el piloto inglés Lando Norris (McLaren) lo mantuvo bajo presión durante las últimas diez vueltas, llegando a cruzar la meta apenas a siete décimas de segundo detrás del talentoso neerlandés. A pesar de este desafío, Verstappen logró mantener su posición en el podio, afianzando su dominio en la temporada, exceptuando en dos ocasiones.

Ahora, con la mente puesta en la próxima carrera en Francia, el neerlandés, triple campeón mundial, que compite para el equipo de Red Bull, tiene como objetivo alcanzar su victoria número 60 en la máxima categoría en el Gran Premio de Mónaco. Esta carrera, considerada la más emblemática del año, se llevará a cabo este fin de semana en las estrechas calles del principado de la Costa Azul, donde tanto McLaren como Ferrari buscarán frustrar sus aspiraciones.

El Circuito de Montecarlo es ampliamente reconocido como una de las pistas más icónicas y desafiantes en el mundo del automovilismo. Situado en las calles de Montecarlo, en el Principado de Mónaco, este circuito urbano se caracteriza por su estrechez, sus curvas cerradas y su perfil sinuoso. Estas características lo convierten en un desafío significativo para los pilotos de F1, ya que requiere habilidad y precisión para navegar por sus angostas y tortuosas calles a velocidades extremas.

En lo que respecta a los pilotos con más victorias en el Circuito de Montecarlo, destacan figuras legendarias como Ayrton Senna, quien ha logrado seis triunfos en esta icónica pista. Le sigue de cerca Graham Hill, con cinco victorias, cuyo dominio en Montecarlo lo convirtió en una leyenda del automovilismo. Además, otros pilotos notables que han dejado su marca en este circuito incluyen a Alain Prost, Sterling Moss y Michael Schumacher, cuyas habilidades y determinación los llevaron a conquistar la exigente pista de Montecarlo en más de una ocasión.

Es relevante destacar que en la temporada anterior, Max Verstappen se coronó como ganador en este circuito en Montecarlo, mientras que en el año 2022 fue su compañero de equipo, Sergio Pérez, quien logró la victoria. Esta historia de éxito reciente subraya las sólidas capacidades de Red Bull en el circuito de Mónaco. Con estos antecedentes, el equipo Red Bull Racing cuenta con sólidas posibilidades en la temporada 2024 de asegurar los primeros lugares en la competición, lo que les otorga una posición privilegiada en el campeonato y promete emocionantes batallas en la pista.

Max Verstappen se coronó en el Grand Prix de Romagna. (Foto: @F1).





¿A qué hora inicia el GP Mónaco 2024?

Es esencial tener en cuenta que los horarios mencionados se basan en el huso horario de Lima, Perú. Esto significa que si te encuentras en Colombia y Ecuador, la hora de inicio es la misma. En el caso de México, debes adelantar una hora al horario especificado. Para España, la diferencia horaria implica sumar 7 horas al horario mencionado.

Carrera final - domingo 26 de mayo

Hora de España: domingo 26 de mayo a las 15:00 horas

Hora de México: domingo 26 de mayo a las 7:00 horas

Hora de Perú y Colombia: domingo 26 de mayo a las 8:00 horas





¿En qué canales se vio el GP Mónaco?

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2024 y todas las carreras de la temporada de la Fórmula 1 se encuentran disponibles para ser vistas a través de diferentes canales en habla hispana. En Latinoamérica, estarán disponibles por señal abierta y streaming en ESPN y STAR PLUS. Mientras que en México, podrás disfrutarlas en Fox Sports Premium. En España, podrás sintonizarlas en DAZN F1 (dial 69) . Estos son los canales oficiales donde se transmitirán todas las emocionantes carreras de la Fórmula 1.





¿Quién ganó el último GP de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco es uno de los eventos más emblemáticos y longevos de la Fórmula 1. Desde su primera edición en 1950, esta carrera se ha llevado a cabo en el icónico circuito urbano de Montecarlo. En la edición más reciente, celebrada en 2023, Max Verstappen emergió como el vencedor, superando a pilotos de renombre como Fernando Alonso y Esteban Ocón para asegurar su lugar en el podio de esa temporada. Hoy en día, Verstappen se destaca como el favorito indiscutible para repetir su triunfo en esta carrera tan prestigiosa.

Es importante resaltar que el piloto con más victorias en el Circuito de Montecarlo es el legendario Ayrton Senna, quien dominó esta pista en seis ocasiones a lo largo de su carrera. Su legado en este circuito lo convierte en una figura icónica y su habilidad para maniobrar en las estrechas calles de Mónaco sigue siendo recordada y admirada por aficionados y pilotos por igual.

Max Verstappen en los pits, a su llegada.





Gran Premio de Miami: pilotos y equipos

Valtteri Bottas y Guanyu Zhou - Alfa Romeo

Esteban Ocon y Pierre Gasly - Alpine

Lance Stroll y Fernando Alonso - Aston Martin

Nyck de Vries y Yuki Tsunoda - Alpha Tauri

Charles Leclerc y Carlos Sainz - Ferrari

Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg - Haas

Lando Norris y Oscar Piastri - McLaren

Lewis Hamilton y George Russell - Mercedes

Max Verstappen y Checo Pérez - Red Bull

Alex Albon y Logan Sargeant - Williams





Calendario de la Fórmula 1 2024: carreras, circuitos y fechas

Bahrein (Sakhir): 02 de marzo - FINALIZÓ.

Arabia Saudí (Yeda): 09 de marzo - FINALIZÓ.

Australia (Melbourne): 24 de marzo - FINALIZÓ

Japón (Suzuka): 7 de abril - FINALIZÓ.

China (Shanghai): 21 de abril - FINALIZÓ

Miami (Miami): 05 de mayo - FINALIZÓ

Emilia Romagna (Imola): 19 de mayo - FINALIZÓ

Mónaco (Mónaco): 26 de mayo - EN PROCESO

Canadá (Montreal): 09 de junio

España (Barcelona): 23 de junio

Austria (Red Bull Ring): 30 de junio

Gran Bretaña (Silverstone): 07 de julio

Hungría (Budapest): 21 julio

Bélgica (Spa-Francorchamps): 28 julio

Países Bajos (Zandvoort): 25 de agosto

Italia (Monza): 01 septiembre

Azerbaiyán (Bakú): 15 septiembre

Singapur (Singapur): 22 de septiembre

Estados Unidos (Austin): 20 de octubre

México (Ciudad de México): 27 octubre

Brasil (Interlagos): 3 de noviembre

Las Vegas (Las Vegas): 24 de noviembre

Qatar (Losail): 01 diciembre

Abu Dabi (Abu Dhabi): 08 diciembre