Aunque todos los pilotos de la F1 estén enfocados solo en el Gran Premio de Alemania, Fernando Alonso también se concentra en su futuro. En especial, en su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo, la cual inició en 2001.

En ese sentido, Fernando Alonso ya le puso fecha final a su etapa en la F1 Así lo dio a conocer en la previa del Gran Premio de Alemania a los medios. Esto luego de que se le preguntara sobre la incorporación de llantas de 18 pulgadas de Pirelli, según el nuevo reglamento que entrará en vigencia en 2021.

"No lo sé. No es muy importante el perfil de los neumáticos. No estaré aquí en 2021, así que no me importa demasiado" , señaló Fernando Alonso en un tono relajado. "Me importa más que mejoráramos antes otros aspectos, como tener ruedas suficientes de agua para que no pase ciertos imprevistos", agregó.

Por su parte, el futuro de Alonso para el 2019 aún no está cerrado. Inclusive, aseguró que no anunciará sus planes hasta que termine la temporada, pero lo más problable es que el piloto de McLaren continúe en la competencia, al menos hasta el próximo año.

Cabe señalar que Fernando Alonso saldrá en la casilla once del Gran Premio de Alemania, al costado del ruso Sergey Sirotkin. El español se ubica octavo en la clasificación general con 40 puntos.