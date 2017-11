Los problemas dentro de la escudería de Ferrari están en aumento. Al malestar generado por la pérdida del título frente a Mercedes, luego de que Lewis Hamilton se llevará la temporada, ahora se le suma la amenaza de su presidente Sergio Marchionne a la propia Fórmula 1.

Esto luego de que el italiano se mostrara en desacuerdo con los proyectos de los nuevos dueños de la categoría, Liberty Media. Marchionne advirtió a la F1 de que si no modifican sus planes, la histórica escudería podría dejar la competencia al término de la temporada 2020.



"Cambiar la Fórmula 1 en base a conceptos comerciales es algo que no nos gusta en Ferrari", dijo Marchionne. "Si se cambia demasiado el concepto hasta el punto de que resulta irreconocible, no podremos continuar", agregó.



Por su parte, el mandamás de la competencia, Chase Carey, insistió en que desean que cada carrera sea un gran espectáculo, tipo un pequeño Superbowl. Además, tiene como objetivo aumentar el número de carreras de 20 a 25 por temporada.



"Hay que poner mucha atención y no retirar el ADN de esta disciplina, su historia, que es lo que cuenta para Ferrari", añadió Marchionne. "Si esto desaparece, el interés de Ferrari por permanecer en el circuito va a disminuir", sentenció.