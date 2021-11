Hizo historia. El piloto peruano Gonzalo Zárate se coronó como el mejor piloto del Campeonato Sudamericano, competencia avalada por la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). Durante la dos últimas etapas de la Yamalube R3 BLU CRU CUP, el piloto sumó el puntaje que lo ponen en la cima de este campeonato.

Asimismo, nuestro compatriota logró meterse entre los mejores cuatro pilotos de la Yamalube R3 BLU CRU CUP 2021 que se desarrolla en Brasil. Esta última etapa se vivió con mucha expectativa y nuestro compatriota dio la talla, dejándolo todo en cada carrera.

“Me siento muy feliz por darle esta alegría a mi país. Es la primera vez que un peruano participa en una competencia de este nivel, con pilotos de gran categoría y trayectoria. En Goiana he corrido mis mejores carreras, y ahora no ha sido la excepción. Me siento muy orgulloso de mi participación y nada, feliz”. señala Zárate, al finalizar la última carrera hoy.

El sábado el piloto corrió la primera fecha de esta última etapa, logrando el segundo lugar del podio. Esto sumó el puntaje necesario para mantenerse entre los cinco mejores de la tabla general. Hoy, en su última fecha, el peruano se ubicó en segunda posición, sumando en la tabla general 107 puntos.

Su mejor tiempo lo marcó en la primera fecha con 1 minuto con 44 segundos en el total de 10 vueltas. El primer lugar del campeonato brasileño se lo llevó el piloto Rafael Rizada, siguen los pilotos Gui Soares y Williams Piui en segundo y tercer lugar respectivamente.

“Esta final ha sido muy reñida porque la diferencia entre uno y otro puesto era un puntaje mínimo. Me preparé durante todo un mes solo para esta final y lo dejamos todo en esta etapa. Con esta experiencia, tengo expectativas muy altas para el siguiente año, donde espero lograr más podios, o el primer lugar de la copa para el Perú. Sería una alegría inmensa para mí, sobre todo para el país”, añade el piloto.

El peruano siguió su preparación gracias a Yamaha y a los diferentes partners involucrados: OBR Racing, Yamalube, La Chutana Motor Park, 2MT y cascos Shiro. Las transmisiones están alojadas en el fanpage de Yamaha Motor Perú: Facebook y Youtube.