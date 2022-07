El Gran Premio de Austria 2022 EN VIVO se realizará este domingo 10 de julio desde las 8:00 a.m. (hora de Perú y México) en la pista Red Bull Ring. La transmisión del evento estará a cargo de Fox Sports y Star Plus. Además, hay otras alternativas para seguir la carrera como DAZN y Movistar Plus, señales donde se podrá ver ONLINE y EN DIRECTO. El piloto neerlandés Max Verstappen ganó la carrera esprint y gracias a ello saldrá además desde la ‘pole position’ en la carrera principal este domingo. El vigente campeón mundial y líder de la general de esta temporada superó en la carrera corta al monegasco Charles Leclerc y al español Carlos Sainz Jr, segundo y tercero respectivamente. Por su parte, ‘Checo’ Pérez buscará otra buena actuación en la F1.

'Checo' Pérez buscará otra buena actuación en la Fórmula 1.





