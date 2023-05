En el Circuito de Montecarlo, el Gran Premio de Mónaco 2023 se realizará EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 28 de mayo. La carrera de la Fórmula 1 está pactada para iniciar desde las 8:00 de la mañana (hora en México, 9 a.m. en Perú) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Fox Sports Premium, ESPN, Star Plus, Movistar y DAZN. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El GP de Mónaco será la sexta carrera de la temporada. Luego del segundo puesto conseguido en Miami a inicios de mayo, el mexicano Sergio Pérez buscará sacarse la espina con un nuevo triunfo en la máxima categoría del automovilismo en el mundo. Hasta el momento, ‘Checo’ ha subido al podio de este Circuito en dos oportunidades.

La primera fue en el año 2016 gracias al tercer puesto logrado con Force India, y la segunda vez fue en 2022 con su triunfo con Red Bull como escudería. En cuatro de las seis carreras celebradas en 2023, el tapatío ha estado entre los tres primeros lugares: GP de Bahréin (3ero), GP de Arabia Saudita (1ero), GP de Azerbaiyán (1ero) y GP de Miami (2do).

¿A qué hora es el GP de Mónaco 2023?

El GP de Mónaco iniciará a las 8:00 a.m. en México. Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Ecuador y Colombia se podrá ver desde las 9:00 a.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay se podrá seguir desde las 11:00 horas. Programa bien tu tiempo y no te pierdas la carrera definitiva.

¿En qué canales ver GP de Mónaco 2023?

En México puedes ver la carrera de la Formula 1 vía Fox Sports Premium, que tiene un costo adicional según tu operador. En España, la carrera del GP de Australia 2023 podrás vivirla vía DAZN y en el resto de Latinoamérica irá por ESPN o Star Plus. Estos son los canales de transmisión oficiales en español para ver la F1.

Pilotos que participan en el GP de Mónaco 2023

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Sergio Pérez (Red Bull)

(Red Bull) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

George Russell (Mercedes)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Kevin Magnussen (Haas)

Nico Hulkenberg (Haas)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nyck de Vries (AlphaTauri)

Oscar Piastri (McLaren)

Alexander Albon (Williams)

Logan Sargeant (Williams)





