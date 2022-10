El GP de Singapur 2022 se realiza este domingo 2 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay desde las 8:00 a.m. (hora de Perú). La carrera de Fórmula 1 se transmitirá a través de las señales de ESPN y Star Plus. Revisa toda la información de este evento y no te pierdas ningún detalle. Sigue las incidencias y el minuto a minuto por Depor.com.

Toda la previa del GP de Singapur 2022

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró la pole position del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, este sábado en el circuito urbano de Marina Bay, donde el holandés Max Verstappen (Red Bull) buscará su segundo título mundial consecutivo partiendo desde la octava posición.

Leclerc fue primero por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y del británico Lewis Hamilton (Mercedes). Los tres pilotos solo terminaron distanciados por 54 milésimas.

El hombre de Ferrari tiene 116 puntos de desventaja en la general con Verstappen antes de la disputa de la que es la 17ª carrera de las 22 que completan la temporada.

¿A que hora comienza el GP de Singapur 2022?

Perú, Colombia, Ecuador, México – 7:00 a.m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos – 8:00 a.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil – 9:00 a.m.

España – 2:00 p.m.

¿Dónde ver el GP de Singapur 2022?

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN en Latinoamérica y también lo podrás seguir vía streaming por Star Plus.

CLASIFICACIÓN DEL GP DE SINGAPUR 2022

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:49.412

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:49.434

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:49.466

4. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:49.583

5. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:49.966

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:50.584

7. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:51.211

8. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:51.395

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:51.573

10. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:51.983

Eliminados Q2:

11. George Russell (GBR/Mercedes)

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

13. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)

14. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)

15. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

Eliminados Q1:

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

17. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

18. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

19. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

20. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)