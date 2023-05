Este domingo 28 de Mayo, se disputa la segunda fecha del rally ACP (automóvil club peruano) que será en la ciudad de Cañete, en el distrito de Quilmaná. ‘Lucho’ Alayza, que viene de ganar la primera fecha y ser líder en su categoría, va en búsqueda de una nueva victoria.

Lucho nos comenta cómo van los preparativos para este domingo “El ganar la primera fecha, nos ha generado mucha confianza y seguridad para lo que se viene este fin de semana. Somos líderes de nuestra categoría con una buena distancia de puntos con el segundo. El domingo queremos una nueva victoria que nos permita estar en lo más alto del podio.”

Asimismo, el piloto nos comenta cómo será la preparación para lo que se viene este fin de semana. “El auto no sufrió mucho en la última carrera. Igual el equipo de mecánicos ha realizado algunos ajustes al mismo, para llegar en perfectas condiciones ya que la competencia tendrá un total de 161 km y será en superficie de tierra.”

Por otro lado, Lucho junto a todo su copiloto Gabriel Lozada y todo su equipo estarán representando a Cañete, por lo que tiene como objetivo defender la localía frente a los rivales de todo el país.

Finalmente, para aquellas personas interesadas en ir a ver la prueba, la misma comienza y acaba en la plaza de Quilmaná. Los autos ingresarán a partir de las 8 am a la plaza mayor ,donde se tendrá una largada promocional a partir de las 9:30 am y a las 10 am arrancará la competencia.





