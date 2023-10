Este viernes 6 de octubre, no solo se realizaron las primeras prácticas libres, sino que también fuimos testigos de la qualy del GP de Qatar 2023, que se vivió a través de DAZN F1 en España, Star Plus en Latinoamérica o Fox Sports Premium en México. El horario de inicio será 11:00 a.m. de México, 12:00 p.m. de Perú-Colombia o 7:00 p.m. de España. Max Verstappen se ha quedado con la pole y nuevamente será el gran favorito a quedarse con la carrera que se vivirá el día domingo 8 de octubre. George Rusell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Charles Leclerc completaron los 5 primeros lugares.

GP de Qatar 2023: mira la qualy y las posiciones para la carrera | Video: F1