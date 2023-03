Después de una ajustada votación, Volkswagen Tiguan se proclamó el ganador absoluto de la premiación ‘Coche del Año’ los mejores 2022. El evento organizado por la Revista Nitro y Giovanna Alvarado, periodista especializada en el rubro automotriz, seleccionó un total de 79 modelos que compitieron en diferentes categorías.

En particular, la Tiguan resaltó entre las demás marcas dentro del rango SUV Grande. Con las innovadoras características a nivel tecnológico, Volkswagen logró llevarse el tan ansiado galardón. No obstante, este no fue el único premio de la noche, sino que también alcanzó el título mayor dentro de todos los concursantes del evento: ganador absoluto del ‘Coche del Año’ Perú 2022.

Cabe recordar que, el año pasado, los modelos Volkswagen Nivus y Taos ganaron los premios al Coche del Año en Perú 2021, siendo reconocidos como los mejores autos que fueron lanzados durante el 2021.

La SUVW Tiguan cuenta con un diseño que fusiona lo elegante y sofisticado del auto. Por el interior, incluye espacio suficiente para toda la familia (tres filas por separado). Sus aros destacan por los detalles y acabados de 18′' (en el modelo Life) y 19″ (en los modelos Elegance y R-Line).

Además, la conexión es uno de los pilares del Tiguan, con su Touchscreen de 8″ para realizar llamadas, escuchar música o simplemente configurar tu ruta y conducir con la máxima seguridad posible. Por último, los faros Matrix LED con luz de marcha diurna LED y luz de curva estática refuerzan la protección a la hora de emprender una ruta.

Recuerda que Tiguan se encuentra disponible en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.volkswagen.com.pe o puedes reservar en vwstore.pe.





