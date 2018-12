Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa : fecha, horarios y canales de la pelea desde Japón

El último día del año tendrá una pelea de boxeo de exhibición entre el estadounidense Floyd Mayweathe r y el japonésTenshin Nasukawa. Sin poner en riesgo el registro de ambos, los peleadores se verán las caras en un especial encuentro en tierras niponas.

Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa medirán fuerzas, este lunes 31 de diciembre en el Saitama Super Arena, en una velada que contará con 14 peleas. El evento está programado para empezar a la 1:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora japonesa)

Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa: horarios del inicio del evento



Ecuador - 1:00 a.m.

Perú - 1:00 a.m.

Colombia - 1:00 a.m.

México - 12:00 a.m.

Bolivia - 2:00 a.m.

Chile - 3:00 a.m.

Argentina - 3:00 a.m.

Uruguay - 3:00 a.m.

Paraguay - 3:00 a.m.

España - 7:00 a.m.

La transmisión de la pelea estará a cargo de Rizin 14 y Fite TV. El ya retirado del boxeo profesional Floyd Mayweather volverá a la acción, pero no en un cuadrilátero, sino en un octágono. El desafío a vencer será el joven prodigio del kickboxing, Tenshin Nasukawa.

La particularidad del duelo es que será a tres asaltos, de tres minutos cada uno. Otra de las restricciones que Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa estarán obligados a respetar será que no podrán hacer llaves de sumisión, patadas u otro tipo de ataque que no sea con los puños.