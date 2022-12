María vive en Perú desde el 2012 y ocho años después decidió tomar el gran reto de administrar el ente rector de este deporte de contacto. Así es como ella se proyecta un mejor desarrollo en el ámbito deportivo, ya que uno de sus más grandes sueños es que uno de sus deportistas alcance una medalla olímpica en agradecimiento del Perú.

¿Como te introdujiste al judo?

Empecé cuando era pequeña, no fue el único deporte que yo practiqué, también hice handball, tenis de mesa y de hecho no fue el que más me gustó desde un inicio (judo) y de hecho fui por una norma de mi madre. Yo no quise seguir judo. Estaba acostumbrada a ganar cosas y en un principio yo no ganaba nada con el judo, así que me aburría.

¿Usted ha venido desarrollándose más por el área de gestión en lugar del lado deportivo?

En principio en deportiva, durante muchos años fui entrenadora, sigue siendo mi gran pasión. Me sigue costando mucho no ser quien está sentada en la silla dirigiendo a los competidores. La parte que me costó más a mí fue dejar de ser entrenadora, pero en algún momento tenía que asumir la jefatura de la unidad técnica porque era importante poder pasar a esa área para desarrollar el proyecto de la federación.

¿Cómo es que usted llega a Perú?

Mi etapa inicial con el judo es en España, y mi vinculación con Perú se inicia porque el COP me llama para hacer una serie de cursos. Me llama el IPD y me trae a Perú. Empiezo a llevar atletas del equipo nacional y trabajo con ese equipo. Lo primeros años iba y venía de España y después en el 2012 me traslado a Perú para quedarme. Soy española por nacimiento y peruana por matrimonio con Carlos Zegarra, presidente de la Confederación Panamericana de Judo.

¿Desde cuándo asumió la presidencia?

Llevo dos años, bueno desde el 2021, las elecciones se pospusieron, pero hubo una pequeña diferencia por la pandemia.

María Martínez llegó a perú en el 2012. (Foto: Federación Peruana de Judo)

Le tocó enfrentar años complicados de pandemia...

Fue complicado, pero fue un reto. Finalmente, se trata de todos los días mirar hacia adelante y ver cuáles son los objetivos y ver cómo se superan las dificultades. Fue difícil, pero fuimos viendo qué podíamos hacer, entrenamientos a distancia, por zoom, de poco a poco se fueron reintegrando, hasta volver a la relativa normalidad que es este momento. Los clubes y el equipo nacional están en marcha, con algunos problemas que arrastran la pandemia, pero hay solución a los problemas como debe ser.

Este año Perú ha sido sede de un par de torneos de judo tales como

Nosotros desde el 2016 somos sedes de un evento que está dentro de clasificación de Juegos Olímpicos que es Open Panamericano y después tenemos otro que nos concedieron la sede en el 2018, que es la Copa Panamericana Junior y Cadetes, el cual también les da puntaje para el ranking mundial. Este año fue especial porque además fuimos sedes del Campeonato Continental, y en él se dan esos puntos como para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y como para sumar al ranking mundial para una clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Cómo se encuentra el judo nacional en estos momentos?

En estos años que llevo vinculada en el judo peruano, te puedo indicar que se encuentra en un buen momento, hemos avanzado en muchas cosas. Tengo gente a mi alrededor que me ha ayudado a empujar un proyecto, que yo creo que es muy referente en muchos aspectos y gracias al trabajo, al entusiasmo, hemos conseguido que este proyecto despegue dentro del panorama nacional y ser respetados a nivel internacional. Nos queda mucho por caminar, tenemos objetivos como medallas en campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, que todavía no falta conseguir, pero lo tenemos más cerca.

Hablando de reconocimientos, un 7mo Dan no lo obtiene cualquiera...

Fue una gran emoción porque no esperaba ese reconocimiento. Un 7mo Dan no es tan sencillo conseguirlo. No se trata de solo de tener los conocimientos, sino que se valora de todo lo que tú has hecho en tu vida por alcanzar grandes cosas dentro del mundo del judo. Se estaba valorando del trabajo que había hecho de manera positiva. Siempre es una gran responsabilidad tener un distintivo.

Sobre todo, porque eres la primera mujer peruana en obtenerlo...

Cuando yo llegué aquí si noté que se preguntaban si es que las mujeres iban a obtener grandes Danes en un mundo reservado para los hombres. Y en todo este tiempo he conocido a grandes mujeres dedicadas al judo, entrenadoras, dirigentes, entre otras que lo han puesto todo para que el judo crezca. Tal vez soy la primera que obtiene ese grado ero siento que soy un referente para poder decirle a las demás que pueden llegar hasta este punto.

¿Cuáles son los requisitos para adquirir y subir de nivel de Danes?

El judo está dividido en cinturones, entonces uno va ascendiendo de acuerdo a los conocimientos que tienes al manejo técnico, los conocimientos en cuanto a la realización y también en todo aquel que vas aportando en el desarrollo del judo. Los primeros años uno se presenta delante de un tribunal, demuestras lo que sabes y cuentas tu CV. A partir del primer Dan se considera que tienes un estatus diferente, que ya has demostrado un nivel de conocimientos elevado. A partir de ellos con muchos años de diferencias, yo obtuve mi primer Dan a los 16 años y ahora tengo 50.

¿Imaginó alguna vez llegar tan lejos con el judo?

No la verdad, no he sido una persona ambiciosa en cuanto al paso de grados, es un logro importantísimo, pero no era algo prioritario para mí, sino que se fue dando por las condiciones. Pero yo de niña jamás me imaginé con un séptimo dan.

Se dice que nunca es tarde para cumplir los sueños, ¿usted tiene alguno pendiente por cumplir?

A nivel profesional tengo muchísimos, vinculado con el judo, tengo pendiente es conseguir una medalla olímpica con Perú.

Estanos cerca de París 2024, ¿lo visualiza en estos próximos Juegos Olímpicos?

No es imposible, pero ahora yo no me comprometería con París 2024, pero no lo veo tan lejos. En París debemos acercarnos, y de hecho en el 2028 lo debemos conseguir.





