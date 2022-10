Perú asistirá con cerca de 400 deportistas nacionales y competirá en 46 de las 53 disciplinas. Es decir, habrá representación rojiblanca en la mayoría de deportes. Algunos en los que participará la bicolor son: atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo pista, ciclismo de ruta, ecuestre, esgrima, gimnasia artística, natación, gimnasia rítmica, judo, karate, lucha, remo, rugby, squash, vela, tiro deportivo, voleibol y fútbol.

¿Y quiénes son nuestras principales cartas?

Uno de los principales candidatos de Perú a colgarse una medalla es el squashista nacional Diego Elías, quien es el número 4 del mundo. Su rival más peligroso será el colombiano Juan Camilo Vargas, aunque en el ranking de la PSA ocupa la casilla 61. Pero también hay otros destacados atletas peruanos que tienen muchas posibilidades de subirse al podio de Asunción 2022, como los abanderados Alexandra Grande y Angelo Caro.

La karateca Grande es bicampeona en los Juegos Panamericanos y ha tenido la oportunidad de ganar el oro en los Juegos Mundiales de 2017 (en la edición de este año quedó subcampeona). El skater Caro, por su parte, tuvo una sobresaliente participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ubicarse en quinto lugar en la modalidad street. Fue superado, en ese torneo, por el brasileño Kelvin Hoefler que se llevó la plata olímpica; sin embargo, el de Sao Paulo no estará en estos Suramericanos.

La delegación inca también cuenta con otros olímpicos que tienen bastantes posibilidades de adueñarse de una presea. Ellos son los tiradores deportivos Nicolás Pacheco, Marko Carrillo y Alessandro de Souza, los atletas Jovana de la Cruz, César Rodríguez y Luis Henry Campos, los boxeadores Leodan Pezo y José María Lucar, y la nadadora Mc Kenna Victoria de Bever. Así como la esgrimista María Luisa Doig, el judoka Juan Miguel Postigo y el velerista Stefano Peschiera, quien ha competido en Brasil 2016 y Tokio 2020.

Asimismo, entre las opciones de Perú a medalla, están los integrantes del equipo de bádminton, sobre todo los raquetistas Inés Castillo, Paula La Torre, Diego Mini, José Guevara y Daniel La Torre, quienes ganaron discos dorados en los recientes Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, que se celebraron en Colombia. No podemos dejar de mencionar a la esquiadora acuática Natalia Cuglievan, quien es bicampeona en los Juegos Panamericanos.

Diego Elías es el actual número 4 del mundo. (Foto: PSA)

Otorgará cupo a Santiago 2023

El aliciente de estos Suramericanos -muy aparte de las medallas y el logro que los deportistas le pueden regalar a su país- es que repartirá cupos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en 25 deportes: aguas abiertas, atletismo, balonmano, boxeo, bowling, ciclismo de pista, ciclismo de montaña, clavados, BMX estilo libre, BMX racing, ecuestre (adiestramiento y salto), esquí acuático (wakeboard), hockey, karate y natación. Así como en natación artística, patinaje de velocidad, waterpolo, rugby, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro y triatlón.

De esta manera, nuestros deportistas se podrán ir sumando a Santiago 2023. La karateca Grande tiene bastantes posibilidades de obtener su clasificación, al igual que el squashista Elías. En natación, Alexia Sotomayor y Mc Kenna Victoria de Bever podrían ganar su boleto, mientras que la fondista Jovana de la Cruz y el marchista César Rodríguez -ambos ya han participado en Tokio 20202- podrían conseguir la marca que les permita estar el próximo año en la capital chilena. De igual manera, otros atletas nacionales que podrían obtener su cupo son los tiradores deportivos Pacheco, Carrillo y De Souza.

¿Y cómo nos fue en la anterior edición Cochabamba 2018?

El país espera que la actual delegación supere a lo conseguido en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, en donde Perú fue con 437 deportistas y consiguió un total de 92 medallas (22 de oro, 29 de plata y 41 de bronce). La rojiblanca se ubicó en el séptimo puesto del medallero general.

Aquella vez quienes se bañaron en oro fueron los judocas Alonso Wong y Roberto Galarreta, la fondista Inés Melchor, la marchista Kimberly García, la atleta Paola Mautino, la luchadora Yanet Sovero, el squashista Diego Elías, los tiradores Marko Carrillo y Nicolás Pacheco, entre otros. De los mencionados, solo Melchor, García y Mautino no estarán presentes en estos Suramericanos.

Natalia Cuglievan es una de las favoritas en esquí acuático. (Foto: Comité Olímpico Peruano)

Waterpolo peruano no estará en los Juegos

Sin embargo, no todo es alegría en la delegación peruana. Y es que la selección de waterpolo, pese a que fue convocada, no podrá competir en Asunción 2022. De acuerdo a la denuncia que hizo Eduardo Grández, capitán del equipo, la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN) les informó a los jugadores que debían pagarse ellos mismos el viaje y costearse el seguro. Es decir, que representen al país, pero que saquen de su propio bolsillo.

“La Federación había mandado una carta dando el listado de la convocatoria, pero con ese argumento de que teníamos que pagarnos el pasaje si queríamos competir. Además del pasaje, el seguro”, denunció Grández en diálogo con Willax; “la verdad que quedé muy sorprendido, porque yo llevo más de diez años en alto rendimiento y es la primera vez que me topo con este tipo de percances. Nos dijeron que era por una falta de presupuesto”.

Y a renglón seguido, añadió: “Fuimos al Instituto Peruano del Deporte (y hablamos) con la abogada que estaba ahí, y nos comenta que no es así. Que a ellos (al IPD) les argumentaron que era por un tema técnico que no estábamos yendo. Ahí es donde me pongo a pensar: no hubo un selectivo y no hay entrenador de selección”. Al final, como los miembros del equipo se negaron a pagarse el viaje, la Federación no los mandó. El nombre de Perú no figura en el cronograma de waterpolo de Asunción 2022.

¿Y quiénes serán los primeros peruanos en competir en Asunción 2022?

La participación peruana en estos Juegos Suramericanos arrancará este sábado con el skateboarding, modalidad de street, con las performances de Angelo Caro y Deivid Tuesta, a partir del mediodía en el Skate Park-COP-Circuito de Paraguay. Y el domingo continuará la actuación rojiblanca con Ana Ricci y Mayte Salinas en trampolín 1m femenino, y con el binomio conformado por Jesús Liranzo y Daniel Pinto en trampolín 3m sincronizado masculino.

Este domingo también saltarán al agua Sophia Ribeiro, María Alejandra Bramont, Rafael Ponce de León y Alexia Sotomayor, entre otros nadadores nacionales. Además, habrá acción en otros deportes como bádminton, esgrima, ecuestre, vela, triatlón, remo, levantamiento de pesas, futbol playa, fisicoculturismo, y más. Los peruanos, en general, tratarán de colgarse una medalla en el pecho, mostrarla ante todo Sudamérica y darle ese gran regalo a Perú.

