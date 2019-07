María Alejandra De Osma y Natalia Cuglievan buscan el pase a la final de Esquí acuático [VIDEO Y FOTOS]

Con la mira en el podio. María Alejandra De Osma y Natalia Cuglievan disputaron las series preliminares de Esquí Acuático y esperan los resultados oficiales para saber si clasifican a la final, por losJuegos Panamericanos de Lima 2019.

"En la primera pasada me caí en el quinto salto mortal, felizmente los anteriores cuatro me salieron muy bien. Ya para la segunda pasada no me caí e hice lo suficiente para poder pasar a al final. Mi competencia sería Erika Lang, la actual campeona mundial", manifestó Natalia para Depor.

Declaraciones de Natalia Cuglievan, tras competir en Esquí acuático. (Video: Renzo Velásquez)

Por su parte, 'Ale' se mostró confiada de su rutina, ya que completó sin contratiempos las dos pasadas que tuvo. "Estoy esperando el puntaje, pero me siento muy feliz de haber completado las dos pasadas. Los jueces califican los trucos que hiciste y si estuvieron dentro del reglamento", explicó.

Declaraciones de María Alejandra De Osma, tras su participación en Esquí acuático. (Video: Renzo Velásquez)

Al término de ambas rondas preliminares, María Alejandra tuvo un puntaje de 6050, mientras que Natalia Cuglievan sumó un total de 7970, con lo que podría clasificar a la final de Esquí Acuático. Esta última se disputará este lunes 29 de julio a las 12:00 p.m., en la laguna Bujama.

La estadounidense Erika Lang sacó un puntaje máximo de 9600, colocándola como favorita en esta prueba. Le siguen las canadienses Paige Rini y Whitney McClintock, con 8920 y 8760, respectivamente. A la final solo clasifican las primeras seis, aunque en esta disciplinas son válidos los reclamos, por lo que podría haber cambios de último momento.

Así fue la rutina de María Alejandra De Osma. (Video: redes sociales)

Así fue la rutina de Natalia Cuglievan. (Video: redes sociales)

► México domina los Panamericanos: así va el medallero EN VIVO de Lima 2019 [ACTUALIZADO AL MOMENTO]



► Lima 2019: la emoción de Ariana Vera y Renzo Saux al recibir su medalla en Taekwondo Poomsae [FOTOS]



► El surf debuta en los Panamericanos Lima 2019 y esto es lo que debes saber



► Marko Carrillo clasificó a la final de Tiro y buscará otra medalla para Perú