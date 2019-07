¡Choque de poderosas! Argentina vs. Estados Unidos EN VIVO: mira el Rugby 7 femenino en Lima 2019

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el segundo partido del Rugby 7 femenino válido por los Juegos Panamericanos Lima 2019 , este sábado 27 de julio desde las 10:35 am. (hora peruana) en el Complejo Deportico de Villa María del Triunfo. El choque entre estos candidatos a medalla será transmitido por Movistar 19, Latina y la señal streaming de ESPN. NO te pierdas ninguna incidencia de este partidazo.

Estados Unidos quiere prolongar su racha de triunfos y ser la primera clasificada a la siguiente fase del Rugby 7 femenino y para ello necesita vencer a las Pumas de Argentina que no tienen margen de error si no quieren despedirse de la pelea por alcanzar alguna medalla.

Estados Unidos vs. Argentina | Rugby 7 en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento



Perú 10:35 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 10:35 am. |

Ecuador 10:35 am. |

Colombia 10:35 am. |

Bolivia 11:35 am. |

Paraguay 11:35 am. |

Venezuela 11:35 am. |

Brasil 12:35 am. |

Argentina 12:35 am. |

Chile 12:35 am. |

Uruguay 12:35 am. |

España 5:35 pm. |

La jornada del viernes no fue favorable para las albicelestes que cayeron por 24-14 en un partido muy entretenido, ante las Tucanes de Colombia. Las Pumas no tuvieron un buen desempeño y solo Valeria Montero logró sumar siete puntos producto de un try y completarlo con una conversión.

Estados Unidos, en tanto, se dio un paseo contra trinidad y Tobago al que superó por un clarísimo 55-0. Ariana Ramsey fue la jugadora más destacada del cuadro norteamericano al anotar 15 puntos (tres tries). Esta veloz jugadora es la principal amenaza de las sudamericanas en el choque de este sábado.

Recordemos que tras esta presentación, los equipos tendrán que jugar el último partido del grupo donde se decidirá su suerte en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Estados Unidos vs. Argentina | Rugby 7 en Lima 2019 | Precio de las entradas para este sábado 27

Entradas Precio Regular – A S/. 30 Menores de 18 años – A S/. 15 Adulto mayor – A S/. 15 Asiento Accesible – A (*) S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – A S/. 15 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Estados Unidos vs. Argentina | Rugby 7 en Lima 2019 | Mapa del evento de este sabado 27

► Alejandra De Osma en busca del oro: sigue EN VIVO el Esquí Acuático en Lima 2019 desde la Laguna Bujama



► ¡Salen por el Oro! Sigue la Maratón en Lima 2019 EN VIVO con Gladys Tejeda, Canchanya y Pacheco desde Miraflores



► Calendario de natación en Panamericanos 2019: revisa la agenda para seguir en vivo todas las disciplinas



► ¡Sale por el Oro! Juissa Diez Canseco y el Taekwondo debutan EN VIVO en Lima 2019 el Polideportivo Callao